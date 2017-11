Handel Das ist die Edeka-Weihnachtskampagne von Jung von Matt

In der Weihnachtskampagne scheitert der Serviceroboter am Vergleich mit der menschlichen Konkurrenz © Edeka

Diese Frage haben sich schon viele Roboter in der Science-Fiction-Geschichte gestellt: "Was ist Liebe?" Doch wenn sich der kleine Roboter in der heute gestarteten Edeka-Weihnachtskampagne die Platinen über dieses Thema zerbricht, dann klingt das auch wie eine Ansage zur Zukunft des Lebensmittelhandels. Denn Kern der neuen Werbebotschaft des Lebensmittelhändlers ist: Auch in Zukunft wird der Mensch und nicht ein Algorithmus das beste Kundenerlebnis liefern.