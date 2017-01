Handball-WM Wie sich mit der AOK ein zweiter DHB-Sponsor ins Rampenlicht spielt

Die Handball-WM ist bekanntlich exklusiv beim Sponsor Deutsche Kreditbank (DKB) zu sehen - in dessen Windschatten spielt sich in Frankreich derzeit noch ein zweiter Top-Partner des Deutschen Handballbunds (DHB) ins Rampenlicht: die Krankenkasse AOK. Das Unternehmen berichtet in Social Media unter dem Hashtag #nähergehtnicht über das Auftreten der deutschen Nationalmannschaft - und wird damit in Ergänzung zur DKB zum zweiten Content-Lieferanten.