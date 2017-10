HORIZONT Sportbusiness Awards: Die besten Bilder der Preisverleihung

Kay Dammholz, Managing Director von DAZN in Deutschland (M.), nahm die Auszeichnung entgegen (Bild: Hans-Jürgen Herrmann)

Jung von Matt/Sports-Gründer Raphael Brinkert bei seiner Laudatio auf DAZN, Preisträger in der Kategorie Medium des Jahres (Bild: Hans-Jürgen Herrmann)

Löers Botschaft an die Sponsoring-Branche: "Es geht nicht darum, wer am meisten investiert, sondern wer die besten Geschichten erzählt" (Bild: Hans-Jürgen Herrmann)

HORIZONT-Chefredakteur Uwe Vorkötter kündigte die Keynote an (Bild: Hans-Jürgen Herrmann)

Gut 100 geladene Gäste fanden sich im Ruderclub Germania in Frankfurt ein (Bild: Hans-Jürgen Herrmann)

ist als Vorstandsvorsitzender des Vereins Rasenballsport Leipzig und der Lizenzspielerabteilung RB Leipzig GmbH für den Aufbau der Strukturen bei dem Newcomer, der in der vergangenen Saison sensationell auf Platz 2 der Bundesliga-Tabelle landete, maßgeblich verantwortlich, urteilte die Jury.

Fokussierung auf absoluten Top-Content, konsequenter Fanzentrierung und einer intelligenten technologischen Infrastruktur praktisch aus dem Stand eine relevante Rolle im Sportmedien-Markt einzunehmen, so die Jury.

Diehat indessen mit dem Erwerb der Übertragungsrechte der Handball-WM 2017 einen viel beachteten Case in Sachen Content Marketing geschaffen - und nicht zuletzt den Mut bewiesen, den man in der Sponsoringbranche nur allzuoft vermisst. Dafür wurde das Unternehmen in der Kategorie Sponsor des Jahres ausgezeichnet.Dem Medium des Jahresist es gelungen, mit