Gründung abgeschlossen Bundesverband Influencer Marketing nimmt seine Arbeit auf

Der BVIM will sich als Repräsentant und Stimme der Influencer-Marketing-Branche in Deutschland verstanden wissen. Er hat laut Website vor, "die Interessen, Standpunkte und Belange von Unternehmen, Influencern und weiteren Content Creators sowie Marktteilnehmern der Werbewirtschaft und der werbetreibenden Wirtschaft" zu erläutern und zu vertreten. Zudem will er für Influencer Marketing trommeln. Die Vereinsregisteranmeldung wurde am 6. April beim Amtsgericht Berlin beantragt.

Der Berliner Verband wird angeführt von Stefan Doktorowski, der die Funktion als Vorsitzender des Vorstands übernimmt. Doktorowski ist Gründer und Managing Partner der Influencer-Marketing-Agentur Martensgarten, welche sich auf die offene Vermarktung sowie auf Influencer-Marketing-Beratung spezialisiert hat. Der 33-Jährige ist zudem Co-Gründer der Kölner Konferenz InfluencerCon. "Wir wollen in den nächsten Monaten mit den Aktiven unserer Branche sprechen und vor allem zuhören. Uns ist es wichtig, die Bedürfnisse und Stimmungen der Branche aufzunehmen und daraus in einigen Monaten ein Programm zu entwickeln", so Doktorowski in einer Mitteilung.Um den Austausch in der Szene in Gang zu setzen, hat der Verband nun mehrere Kanäle geschaffen. Auf der Website bvim.info ist ein Umfrage-Tool zu finden, mit dem Influencer, Blogger, Content Creator, Unternehmen, Agenturen, Institutionen und andere ihre Themen und Fragen an den Verband senden können. Über Twitter können Meinungen und Positionen mit #BVIMtask gekennzeichnet werden. Anfang 2018 wolle der Verband schließlich seine Mitglieder zu einem Bootcamp einladen, auf dem das erste Programm erarbeitet und verabschiedet werden soll.

Als die Gründungsabsichten im April dieses Jahres bekannt wurden, musste sich der Verband auch Kritik anhören, weil keine Influencer mit im Boot waren. "Man sollte den BVIM nicht als Interessenvertreter von Influencern verstehen, sondern vielmehr von Influencer-Marketing-Agenturen. Es sind anscheinend keine Influencer vertreten, die versuchen, ihre eigenen Interessen zu vertreten und somit sind es im Endeffekt nur Vermarkter, die im Zweifel ihre eigenen Interessen über die der einzelnen Künstler stellen", sagte Ex-Youtuber Oguz Yilmaz damals gegenüber HORIZONT Online.



Darauf hat der Verband nun offenbar reagiert und will weitere Sitze im Vorstand an Influencer vergeben. "Der Gründungsvorstand spiegelt noch nicht die Branche wider, das ist allen bewusst. Daher werden wir zügig den Vorstand sowie den Beirat erweitern und laden Influencer und Unternehmen ein, sich an der Vorstandsarbeit zu beteiligen", so Doktorowski. ron