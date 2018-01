Groupe PSA Opel-Manager Rasmus Reuter löst Albéric Chopelin als Deutschlandchef ab

Albéric Chopelin wechselt von Peugeot Citroën Deutschland zur Groupe PSA-Zentrale in Frankreich. © PSA Groupe

Wächst jetzt zusammen, was zusammen gehört? Ab dem 1. Februar führt Rasmus Reuter die Geschäfte der Marken Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland am Standort Köln. Damit rückt ein hochrangiger Manager des von PSA übernommenen Autobauers Opel an die Spitze der deutschen Vertriebstochter der Franzosen. Vorgänger Albéric Chopelin steigt als Global Chief Sales & Marketing Officer in den Pariser Konzernvorstand auf.