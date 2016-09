Größter Marken-Relaunch Danone positioniert Activia neu und startet weltweite "Live InSync"-Kampagne

Der französische FMCG-Riese Danone steht vor dem größten Marken-Relaunch in seiner 97-jährigen Firmengeschichte. Im Fokus steht die Joghurt-Marke Activia, die erstmalig einen weltweit einheitlichen Auftritt bekommt. Begleitet wird die globale Neupositionierung mit einer umfassenden Kampagne unter dem Motto "Live InSync - im Einklang mit sich selbst sein". Neben einem optischen Neuanstrich launcht Danone zudem zwei neue Activia-Sorten, die den Superfood-Trend aufgreifen.

Bislang war Activia in den verschiedenen Märkten zwar mit ähnlichem, aber dennoch unterschiedlichem Marken- und Produktdesign aufgetreten - das ist nun Geschichte. Die neue Visual Identity und Ikonographie der Marke ist nun weltweit identisch. Das Grund-Grün von Activia ist nun etwas dunkler, hinzu kommt ein minimalistisches Design, das den Premiumanspruch der Marke visualisieren soll. Passend zum neuen Auftritt entwickelte Danone ein neues Logo. Es soll getreu dem Kampagnenmotto zwei in Wechselwirkung zueinander stehende Elemente symbolisieren, die miteinander in Einklang stehen. Entwickelt hat den AuftrittMit dem Relaunch zielt Activia auf eine etwas jüngere Käuferschaft als bisher - ansprechen will die Marke Frauen ab 25 Jahren. "Wir möchten Frauen inspirieren, dem zu folgen, was sie antreibt, und so ihr eigenes Potenzial zu nutzen", erklärt, Marketingdirektor bei Danone, das neue Kampagnenmotto. Angestrebt werden im Kampagnenzeitraum vom 4. Quartal 2016 bis zum 1. Quartal 2017 insgesamt 1,1 Milliarden Kontakte. Danone setzt dabei auf TV-Spots, Online-Video und Out-of-Home sowie auf Digital- und Social-Media-Maßnahmen. Zudem sollen reichweitenstarke Influencer die Botschaft transportieren.Begleitet wird der Markenrelaunch hierzulande von. Die Agentur sicherte sich nach einem Pitch im Sommer den kompletten Danone-Etat und kommuniziert unter anderem für die Marken Activia, Actimel, Dany Sahne und Fruchtzwerge. fam