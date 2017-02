Gothaer Gunnar Görtz übernimmt das Marketing bei der Kölner Versicherung

Verantwortet bei der Gothaer das Marketing: Gunnar Görtz Foto: Gothaer

Gunnnar Görtz wird neuer Marketingleiter bei der Gothaer. Der 43-Jährige tritt sein Amt am 1. April an und berichtet direkt an Oliver Brüß, Vorstand Vertrieb und Marketing des Kölner Versicherungskonzerns.