"Golden Tumbler"-Kampagne Starbucks wirbt mit Influencerin Caro Daur

Den Mehrwegebecher "Golden Tumbler" promotet Starbucks am PoS und in Social Media Foto: Starbucks

Vor allem in Großstädten setzen immer mehr Kaffeeläden auf nachhaltige Incentivierung und verkaufen ihren Coffee-to-go günstiger, wenn die Kunden einen eigenen Mehrwegbecher mitbringen. Auf diesen Zug springt nun auch die Kaffeehaus-Kette Starbucks auf und bewirbt die unbefristete Aktion mit einer Kampagne am PoS und in Social Media. Prominentes Gesicht der von MRM//McCann entwickelten Kommunikation ist Instagram-Star Caro Daur.