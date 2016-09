Gerolsteiner-Marketingchef Marcus Macioszek "Wir mögen den Begriff Content Marketing nicht"

Gerolsteiner-Marketer Marcus Macioszek (l.) im Gespräch mit "LZ"-Redakteur Jörg Konrad Foto: dfv

Mit seinem Firmensitz in der Eifel befindet sich Gerolsteiner vielleicht in der geografischen Provinz, in Sachen Marketing sieht sich der Mineralwasserhersteller aber am Puls der Zeit. Auf der Dmexco in Köln, rund 100 Autokilometer von der Unternehmenszentrale entfernt, spricht Marketingchef Marcus Macioszek im Expertentalk am Stand der dfv Mediengruppe über die eigene Strategie, Trendthemen der Branche und die Digitalisierungspflichten deutscher Mittelständler.