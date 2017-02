"Germany's next Topmodel" Opel setzt auf Influencer aus der zweiten Reihe

Opel vertraut auf die Wirkung von insgesamt sechs Micro-Influencerinnen Foto: Screenshot www.be-adam.de

Auch in diesem Jahr ist Opel Sponsor der heute Abend startenden Casting-Show "Germany's next Topmodel" auf Pro Sieben. Und erneut verlängert der Rüsselsheimer Autobauer sein Engagement in die digitale Welt: Die crossmediale Kampagne "Be You. Be Adam" stellt neben dem Opel Adam eine Reihe von ausgewählten Influencerinnen in den Mittelpunkt.