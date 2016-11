George Clooneys Ex Aldi Süd präsentiert ersten Werbespot mit Elisabetta Canalis

Aldi Süd und Aldi Nord haben, doch das ist Aldi Süd noch nicht genug Bewegtbild. Pünktlich zur Weihnachtszeit startet der Discounter Onlinespots für sein Kapselsystem Expressi mit Elisabetta Canalis in der Hauptrolle. In dem von der Agentur Win Creating Images gestalteten Auftritt darf die Ex-Partnerin von Nespresso-Testimonial George Clooney in einer echten Aldi-Filiale jede Menge italienisches Temperament versprühen.

Aldi Süd - Expressi mit Elisabetta Canalis 2016

Mit Expressi sichert sich Aldi Süd seit 2013 einen Kuchen vom lukrativen Kaffeekapselmarkt. Das im Design und Produktsortiment deutlich vom großen Vorbild Nespresso inspirierte System wird ausschließlich in den Filialen verkauft und soll so anspruchsvolleren Kunden ein zusätzliches Argument für den Einkauf beim Discounter liefern.Mit Canalis wandert Aldi Süd auch werblich - zumindest indirekt - auf Nespressos Spuren. Die italienische Schauspielerin warb schon 2015 in einer Printkampagne für Expressi. Damals hatte der Auftritt einen Großteil seines Nachrichtenwerts daraus gezogen, dass Aldi ausgerechnet eine ehemalige Freundin von George Clooney verpflichtet hatte. Selbst der Expressi Claim "Expressi - of course!" lässt sich als Antwort auf den Markenclaim des Marktführers "Nespresso. What else?" interpretieren.In den aktuellen Videos, die in der Aldi-Filiale im bayerischen Kirchseeon entstanden, steht dagegen Canalis mit ihrer eigenen Ausstrahlung im Mittelpunkt. Nachdem sie die Filiale betritt, verdreht sie mehreren Kunden den Kopf und wählt dann ihre Lieblingssorte unter den 17 verfügbaren Sorten von Expressi-Kapseln. cam