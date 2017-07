"Gehe nur kurz zu Edeka" So grandios reagiert die Supermarkt-Kette auf diesen G20-Anwohner

Lieber Anwohner, geh ruhig wieder nach Hause, wir bringen dir gerne deine Einkäufe. Schick uns einfach per PN deine Adresse!" schrieb Edeka unter dem Post. So simpel, kreativ und nützlich kann Social-Media-Kommunikation sein.

Wie Edeka in einem Update ergänzt hat, hat sich der Hamburger mittlerweile tatsächlich gemeldet. Bei dem Mann handelt es sich um Andre Kramer, einen Hamburger Comedian, der laut seinem LinkedIn-Profil auch schon als Social Media Concepter bei Thjnk gearbeitet hat. Da weiß also ganz offensichtlich jemand, wie man in den sozialen Netzwerken Buzz erzeugt. tt