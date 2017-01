Gegen Schleichwerbung Online-Petition fordert bessere Kennzeichnung für Influencer Marketing

Seit Monaten schon diskutiert die Influencer-Szene über Schleichwerbung, geht das Thema aber nach wie vor eher lax an. Noch immer tummeln sich auf Instagram, Youtube und Co viele User, die ihre werblichen Postings nicht ausreichend kennzeichnen. Das zumindest bescheinigt eine Online-Petition der Szene, die nun mehr Transparenz und ein Gesetz fordert. In der Branche trifft sie auf gemischte Gefühle.

mehr Transparenz sowie eine bessere Kennzeichnung fordert. Unter anderem heißt es darin, dass Kürzel wie #ad für Werbung oder #sp für Sponsoring nicht ausreichen würden - die Kennzeichnungen müssten darüber hinaus gehen. Zudem sollten Influencer, die sich nicht an diese Kennzeichnungsregeln halten, mit Geldbußen bestraft werden. Entsprechende Stellen müssten dies künftig kontrollieren.





Einer optimalen Lösung zuträglich sei laut Schilling eher eine Studie, die sich damit beschäftigt, welche Kennzeichnungen in der jungen Zielgruppe eigentlich gewünscht sind bzw. welche sie überhaupt erkennen würden.



Auch Oğuz Yilmaz, ehemaliges Mitglied der Youtube-Truppe Y-Titty und heute Chef der Digitalagentur Whylder, warnt vor einer Überregulierung der Branche. "Dass mit der Online-Petition aber Aufmerksamkeit für das Thema geschaffen wird, auch bei 'normalen' Internetnutzern, ist generell begrüßenswert."





Bei den Werbungtreibenden gerät das Thema immer häufiger in den Fokus. Vor einigen Wochen sorgte der Spielehersteller Electronic Arts (EA) für Schlagzeilen, als er ein eigenes Regelwerk für die sozialen Medien auf die Beine stellte. Die Influencer, die mit EA zusammenarbeiten, und noch über kein eigenes Kennzeichnungssystem verfügen, werden demnach dazu angehalten, die Hashtags und Watermarks des Spieleherstellers zu verwenden. EA stellt dafür zwei Kennzeichnungen zur Verfügung. Zum einen sollen die Influencer #supportedbyEA verwenden, wenn EA die Erstellung oder Realisierung des Inhaltes unterstützt hat, etwa durch Reisekosten oder Event-Einladungen. Die Zuschauer können dadurch "sicher sein, dass EA keinen redaktionellen Einfluss auf die Ausgestaltung des Inhaltes genommen oder Vorgaben zur Umsetzung gemacht hat". Mit #advertisement will EA Inhalte kennzeichnen, auf die das Unternehmen sehr wohl redaktionellen Einfluss genommen hat. ron











