"Game of Thrones" bei Ikea Mit dieser Bastelanleitung kann jeder aussehen wie Jon Snow

SMFB kreierten

You know the original – you know the #FRAKTA bag. Our response to @Balenciaga is pick of the day at #CreativityOnline. Read more about it following the link in our bio. Ein Beitrag geteilt von ACNE (@acnecollective) am 25. Apr 2017 um 7:05 Uhr

Auf seiner norwegischen Facebook-Seite veröffentlichte der Möbelhersteller einen Post mit einer im typischen Ikea-Stil gehaltenen Anleitung, wie sich die Fans ihren eigenen "Game of Thrones"-Umhang basteln können. "Der Sommer ist fast vorbei, der Winter kommt", heißt es in dem von der Osloer AgenturPost in Anspielung auf das Motto der sechsten Staffel der Erfolgsserie.Vergangene Woche hatte Michele Clapton, die am Set von "GoT" für das Kostümdesign verantwortlich ist, verraten, dass die Umhänge der gefürchteten "Nachtwache" aus Ikea-Fellen bestehen . Um welches Modell es sich genau handelt, ist laut "Huffington Post" unklar. Damit das Teil auch serientauglich ist, wird es laut Clapton gewachst, mattiert und mit Lederriemen versehen. "Ich will, dass das Publikum die Kostüme praktisch riechen kann", so die Köstumbildnerin.Mit "Game of Thrones" konnte sich Ikea eigentlich kaum eine größere Bühne aussuchen. Die Serie, von der aktuell die siebte und damit vorletzte Staffel läuft, bricht derzeit reihenweise Rekorde . Damit könnte die Fell-Geschichte sogar noch ein größerer Marketing-Gag werden als das Taschen-Double von Balenciaga.Wir erinnern uns: Das Pariser Label hat in seinem Sortiment eine blaue Tasche im Angebot, die der berühmten Ikea-Einkaufstüte Frakta sehr ähnlich sieht . Seinerzeit reagierten die Schweden mit einem Social-Media-Post, in dem die Vorzüge der Ikea-Tasche augenzwinkernd hervorgehoben werden.