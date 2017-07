#G20 Trump Suite 25hours Hotel nimmt US-Präsident Donald Trump aufs Korn

Eigenwillig: Die "Trump Suite" im Hotel Altes Hafenamt Hamburg Foto: 25hours Hotels

Hamburg ist eigentlich immer eine Reise wert - außer vielleicht an diesem Wochenende. Denn rund um den G20-Gipfel, zu dem unter anderem die Staatspräsidenten Wladimir Putin (Russland), Recep Tayyip Erdogan (Türkei), Donald Trump (USA) und die britische Regierungschefin Theresa May erwartet werden, dürfte es in der Hansestadt hoch hergehen. Das ortsansässige 25hours Hotel und die Content-Campaigning-Agentur Honey haben sich allerdings eine Sonderaktion zum G20-Gipfel einfallen lassen, die einen Besuch durchaus lohnenswert erscheinen lassen.