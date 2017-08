Fußballkampagne So erfüllt Coca-Cola die Träume deutscher Amateurkicker

Bayern-Keeper Manuel Neuer kümmert sich für Coke um die Amateurclubs Foto: Coca-Cola

Der August steht bei Coca-Cola ganz im Zeichen des Fußballs: Die Bundesligisten machen sich so langsam bereit für den Auftakt in die neue Saison, die meisten Amateurkicker haben bereits begonnen oder stehen an diesem Wochenende in den Startlöchern. Beide Welten verknüpft der Getränkehersteller nun in einer neuen Promotionskampagne unter dem Motto "Jetzt schreibt ihr Vereinsgeschichte".