Fußballer als Testimonials Wieso der Markenfit wichtig ist - und welche Kicker für fast alles werben können

Lisa und Thomas Müller werben für Barilla - zu seinen Partnern gehören zudem Rewe, Gillette und Adidas © Barilla

Fußballer in der Werbung gibt es schon seit den 1960er Jahren - mit dem Suppen-schlürfenden Franz Beckenbauer fing alles an. Trotz großer Professionalisierung wird die Auswahl der Markenbotschafter auch Jahrzehnte später noch immer nur selten auf der Basis von Daten getroffen. Das findet zumindest das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Yougov und zeigt in seiner Studie zu werbenden Kickern: Nicht jeder Fußballstar eignet sich als Testimonial für die eigene Marke.