Fußball Allianz sichert sich Namensrechte für das Stadion von Juventus Turin

Aus dem "Juventus Stadium" wird das "Allianz Stadium": Wie Juventus Turin mitteilt, hat sich die Allianz die Namensrechte an der Heimspielstätte des aktuellen italienischen Fußballmeisters geschnappt. Der deutsche Versicherer hat eine entsprechende Vereinbarung mit dem Rechteinhaber Lagardère Sports unterzeichnet.

wurde 2011 eröffnet und löste das ehrenwürdige "Stadio delle Alpi" ab, in dem die "Alte Dame" - wie der Club auch gerne genannt wird - von 1990 bis 2009 seine Heimspiele austrug. Das markanteste Merkmal

sind die beiden 86 Meter hohen Pfeiler an der Nord- und Südseite hinter den Toren, die die Dachkonstruktion halten.





Anfang des Jahres hatte Juventus bereits mit einem neuen Emblem als Teil einer Image-Kampagne für Schlagzeilen gesorgt. Ab diesem Sommer schmückt die Brust des italienischen Rekordmeisters nämlich ein Logo, das sehr stark auf die Vereinsfarben Schwarz und Weiß reduziert ist (siehe unten). Das neue Vereinswappen sorgte im Netz teils für hitzige Diskussionen. Aber schön, dass man beim neuen #Juve-Logo die Anfahrtsskizze zum Stadion direkt mit drauf hat! pic.twitter.com/9tnrrDEVR8 — FUMS (@fums_magazin) 16. Januar 2017 Eine "Schande für die Geschichte" des Klubs sei das Logo, hies es bei Twitter unter anderem. ron . Ricci verweist unter anderem auf die historische Ausbeute von insgesamt sechs Serie-A-Meisterschaften seit der Eröffnung des Juventus Stadiums im Jahre 2011.





Das Stadion wird den neuen Namen offiziell ab dem ersten Juli tragen. Die Namensrechte laufen am 30. Juni 2023 ab. Die Heimspielstätte von Juventus Turin ist damit das siebte Stadion weltweit, an dem sich die Allianz die Namensrechte gesichert hat. Die weiteren sind die Allianz-Arena in München, das Allianz Stadium in Sydney, der Allianz Park in London, die Allianz Riviera in Nizza, der Allianze Parque in Sao Paulo und das Allianz Stadion in Wien.Das Juventus Stadium"Die Zusammenarbeit mit einem globalen Riesen in der Versicherungsbranche wie Allianz ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sich Juventus als erstklassige und internationale Institution etabliert hat", so