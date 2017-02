Für 143 Milliarden Dollar Kraft Heinz will Unilever übernehmen

Unilever weist die Avancen von Kraft Heinz zurück Foto: Unilever

Entsteht im weltweiten Food- und Konsumgütermarkt ein neuer Mega-Konzern? Wenn es nach Kraft Heinz geht, dann definitiv ja. Der US-Lebensmittelkonzern hat Interesse an einer Übernahme von Unilever angemeldet und ist bereit, 143 Milliarden Dollar für den Konsumgüter-Riesen auf den Tisch zu legen. Der will von den Avancen nichts wissen. Doch das letzte Wort ist in der Angelegenheit offenbar noch nicht gesprochen.