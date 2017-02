Freude am Posten BMW knackt 10-Millionen-Marke auf Instagram

Über 10 Millionen Fans hat BMW auf Instagram. Die Münchner sind damit der stärkste Autohersteller auf der Plattform. Jetzt läuft dort eine Teaserkampagne für den neuen 4er.

Ein von BMW (@bmw) gepostetes Video am 14. Jan 2017 um 1:17 Uhr

als Coupé, Cabrio und Gran Coupé beim Händler.

Striking the right chord. The new #BMW #4series will be revealed tomorrow. Ein von BMW (@bmw) gepostetes Video am 16. Jan 2017 um 1:16 Uhr

Seit Mai 2012 istauf Instagram präsent. Jetzt hat der Münchner Permiumhersteller die magische Grenze von 10 Millionen Follower durchbrochen und steht damit vor(8,1 Millionen Followers) und(7 Millionen). "Die Bilder und Stories, die wir posten, müssen relevant, kreativ und möglichst unterhaltsam sein", nennt, Head of Digital Marketing, die Eckpfeiler der Strategie. Hinzu kommen zudem ein aktives Community-Management. Längst nutzt das Unternehmen die Plattform aber nicht nur, um Bilder von seinen Fahrzeugen zu posten oder den vielfältigen User-generated-Content einzubinden.Vielmehr spielt die Plattform wie andere soziale Netzwerke auch beim Anteasern von Kampagnen eine Rolle. Seit gut drei Wochen finden sich auf dem Bildernetzwerk kleine Teaserclips für der BMW 4er. Unter dem Titel "Wait 4 more" sind in den kurzweiligen Filmen immer Personen zu sehen, die auf etwas warten. Im Restaurant eine Dame auf ihren Mann beispielsweise oder das Publikum auf den Beginn eines Konzerts. Die Teaser sollen die Vorfreude auf die überarbeitete Baureihe verstärken und neugierig machen. Ab März steht das FaceliftDie Clips sind eine Eigenentwicklung des Social-Media-Teams in Zusammenarbeit mit der internationalen Marketingkommunikation. Das Bildmaterial stammt aus verschiedenen Quellen wie TV-Spot und Onlinefilm, ist daber für die Kampagne neu geschnitten und zusammengestellt worden. Für die Produktion war die Agenturverantwortlich. mir