Freeletics Wieso das Fitness-Start-up in der Werbung auf Models und Schauspieler verzichtet

Mehr zum Thema "Dem Zeitgeist geschuldet" So rechtfertigt sich BMW für den Kreativ-Klau bei Freeletics

Die spektakuläre Inszenierung von Models und Schauspielern ist in der Fitness-Branche wahrlich gang und gäbe. Auch der Überground-Film für Freeletics aus dem Januar 2016 zeigte trainierte Sportler bei ihrem Workout, gedreht wurde damals in Südafrika. Mittlerweile hat sich das Münchner Start-up von diesen Bildern aber entfernt und setzt in seiner Kommunikation rein auf die authentische Darstellung tatsächlicher Freeletics-User. "Wir sind als Unternehmen stolz, gegen den Strom zu schwimmen und etwas zu tun, das man in unserer Branche nur sehr selten bis gar nicht sieht", sagt CEOIn der Online- und Social-Media-Kampagne "Real People, Real Results" zeigt Freeletics vier Hobby-Sportler aus Deutschland, Frankreich und Spanien - im echten Leben Studenten, Techniker und Polizisten. Schon im Frühjahr startete Freeletics den vergleichbaren Auftritt "Freeletics 4.0". "Indem wir unsere Kampagnen mit echten Nutzern produzierten, wollten wir nicht nur die Unverfälschtheit in den Mittelpunkt stellen, die uns als Unternehmen von Anfang an extrem wichtig war, sondern außerdem die Erfolge unserer Nutzer aufzeigen", so Sobhani.Realisiert hat Freeletics die Kampagne diesmal nicht mit einer Agentur - außer Überground war im vergangenen Jahr auch das Kreativ-Kollektiv Red Penguin für die Münchner im Einsatz - sondern vollständig inhouse. An den Produktionsarbeiten, die drei Tage lang in Lissabon stattfanden, waren nur sechs Personen beteiligt. "Uns war sehr wichtig, dass unsere Nutzer spüren, wie sehr wir sie schätzen. Wir wollten bei beiden Produktionen erreichen, dass sie sich als Teil der Freeletics-Familie fühlen, was sie für uns auch sind", sagt, Vice President of Marketing. fam