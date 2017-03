Free2Move Lease PSA gibt bei Mobilitätsservices Gas

Olivier Ferry, Direktor von Free2Move Lease Foto: PSA Kommunikation

Die Autohersteller versuchen, sich zunehmend mit digitalen Dienstleistungen in und ums Fahrzeug zu profilieren. Nach Angeboten von Premiumherstellern wie etwa Mercedes Me oder BMW Connect geht nun auch der französische Konzern PSA in die Offensive. Die im Herbst 2016 gestartete anbieterübergreifende Mobilitätsplattform Free2Move wird seit März um das Leasing-Angebot Free2Move Lease erweitert.