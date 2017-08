Flimm Mit diesen Out-of-Home-Motiven setzt Aclewe den Kölner Kultschnaps in Szene

In der Kölner Gastrolandschaft ist das Unternehmen Flimm mit seinen Spirituosen wie Kabänes, Waldmeister 11 und Bärbelchen Kult - außerhalb des Rheinlands aber ist die Traditionsmarke noch weitgehend unbekannt. Das soll sich nun ändern: Die inhabergeführte Kölner Agentur Aclewe will die Potenziale des Getränks heben und macht den Anfang mit einer lokalen Out-of-Home-Kampagne. Bei Erfolg ist eine überregionale Kampagnenausweitung geplant.

Das Kölner Unternehmen wirbt mit seinen Motiven zunächst lokal (Bild: Aclewe)

Dafür ging sich die Agentur initiativ auf Firmeninhaberzu und präsentierte ihm ihre Ideen. "Diese Begeisterung für mein Produkt und die Aussicht, auch über die Kölner Grenzen hinweg neue Märkte zu erschließen, überzeugten mich direkt", erläutert Flimm, der seit 25 Jahren an der Spitze des Familienunternehmens C. Flimm GmbH & Co. KG steht. Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine neue Markenpositionierung sowie die Kampagne "Flimm verbindet", die den Zeitgeist der Flimm-Zielgruppe wiederspiegeln soll. Auf den Plakatmotiven sind Hände verschiedenster Couleur, die gemeinsam mit Flimm anstoßen.Seit August sind die unterschiedlichen Out-of-Home-Motive auf digitalen Roadside Screens des Vermarktersan frequenzstarken Knotenpunkten in Köln und Umgebung zu sehen. Zudem sollen in den nächsten zwei Jahren Ambient Media und weitere Flächen bespielt werden, heißt es von, dem ersten Agenturdienstleister in der Geschichte des Unternehmens. Ist die Kampagne in Köln erfolgreich, sei eine überregionale Kampagnenausweitung geplant. Bislang beschränkt sich der Verkauf der Flimm-Produkte noch weitgehend auf die Region rund um die Dom-Metropole. fam