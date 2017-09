"First Bite" Foodora wirbt erstmals in allen Märkten einheitlich

Die Foodara-Kampagne "First Bite" läuft in allen zehn Märkten Foto: Foodora

Der Food-Delivery-Anbieter Foodora arbeitet an seinem Markenauftritt. Erstmals geht das Unternehmen aus der Rocket-Internet-Familie in all seinen zehn Märkten mit einer einheitlichen Kampagne an den Start, die Out-of-Home und Digital zu sehen sein wird. Zudem führt Foodora einen neuen Claim ein. Ab sofort wirbt der Lieferdienst mit der Tagline "The first bite. Nichts ist besser".