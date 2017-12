Finanzdienstleister Warum die Consorsbank Geschichten aus der Perspektive des Kundens erzählt

Die Consorsbank stellt die Kunden in den Mittelpunkt

Wenn Banken über Geldanlagen sprechen, passiert das meistens aus der Sicht der Institute. Die Consorsbank dreht das nun um und erzählt Geschichten aus dem Blickwinkel der Kunden.

Drei unterschiedliche Menschen, drei unterschiedliche Typen, drei unterschiedliche Geschichten. Die Architektin, der Uni-Mitarbeiter und ein Progammierer sind die Protagonisten in den "Consorsbank Stories", der neuen Kampagne der BNP Paribas-Tochter. Das Trio eint, dass sie sich selbst verwirklichen, ihren eigenen Weg gehen und dabei auch ihre Geldgeschäfte mit Hilfe der Consorsbank nach ihren persönlichen Bedürfnissen gestalten. Frei nach dem Kampagnen-Motto: "Eigentlich haben wir alles unter Kontrolle. Und das mit dem Geld bekommen wir auch noch hin".

Consorsbank Stories

Fürist diese Botschaft und Strategie zentral. "Einfach mal die Perspektive wechseln und die Sache mit dem Geld nicht aus der Sicht einer Bank, sondern aus dem Blickwinkel des Kunden betrachten. Das ist schon immer der Grundsatz der Consorsbank", erklärt er den Ansatz. Der Direktor Marketing & E-Business bei dem Finanzdienstleister erklärt auch warum: "Die 'Consorsbank Stories' sollen dazu beitragen, Barrieren bei der Beschäftigung mit Geld abzubauen und den Weg zu finanzieller Unabhängigkeit zu ebnen."Dabei soll der TV-Spot, der in verschiedenen Längen platziert wird, vor allem die Neugierde wecken, ebenso die Printanzeigen. Im Mittelpunkt steht allerdings eine Landingpage, zusammen mit den digitalen Kanälen und sozialen Medien. Hier werden ausführlich die Geschichten der drei Menschen erzählt, hier gibt es auch Infos zur Bank und den Angeboten für Neu- und Bestandskunden.Hinter dem Contant-lastigen Auftritt steht als verantwortliche Agentur die, München. "Im Fokus steht nicht der Verkauf von Bankprodukten, sondern das Verständnis, wie Menschen in bestimmten Lebenssituation bei ihren persönlichen finanziellen Themen unterstützt werden können", erklärt, Kreativchef derGruppe und hauptverantwortlich für die Kreation der Kampagne. Dochgeht es nicht nur um glaubwürdiges Storytelling. "Über die Intelligenz der Media sowie des kundeneigenen CRM gewährleisten wir zudem, dass die richtigen Botschaften über die richtigen Touchpoints auf die richtigen Personen treffen", sagt der Geschäftsführer Beratung bei Serviceplan Campaign.Neben Serviceplan sind an der Kampagne beteiligt: Bei der Produktion:und. Regie führte. Als Fotografen sindundan Bord. mir