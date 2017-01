Filet-o-Fish McDonald's macht den Fischer-Chören Konkurrenz

McDonald's schickt die Filet-o-Fisher-Chöre in die Werbeblöcke Foto: McDonald's

Auf diese Idee muss man erst einmal kommen: Um die deutschen Fastfood-Fans in seine Restaurants zu locken, schickt McDonald's die Fischer-Chöre, pardon, die Filet-o-Fisher-Chöre ins TV. Der Name ist kein Zufall, denn der Köder ist in diesem Fall der Filet-o-Fish-Burger, den McDonald's noch bis Ende März als Aktionsprodukt für 1,99 Euro anpreist.