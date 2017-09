Fifa18 Coca-Cola veröffentlicht ersten In-Game-Werbespot im EA-Sports-Blockbuster

Damit ist Coca-Cola ein echter Coup gelungen: Der Getränkeriese wirbt als erstes Unternehmen mit einem In-Game-Werbespot im von Millionen Fans mit Spannung erwarteten Blockbuster Fifa18, der Ende September auf den Markt kommt. Das US-Unternehmen kooperiert mit Hersteller EA Sports und schaltet sich mit seinem Commercial in den Story-Modus "The Journey" rund um den fiktiven Kicker Alex Hunter ein. Der Film ist eine Hommage an den Coke-Spot "Mean Joe" von 1979.

Coca-Cola: Uplifted Alex- EA Sports FIFA 18

Coca-Cola - Mean Joe Green (1979)



Bild: Radius Displays Mehr zum Thema Gigantisches 3D-Billboard Wie Coca-Cola mit seinem neuen Auftritt am Times Square Weltrekorde bricht

Genau wie der legendäre American-Football-Spielervor 38 Jahren erhält auch Hunter im virtuellen Spot von einem jungen Fan eine Coke zur Aufmunterung - allerdings ist es diesmal ganz sportlergerecht eine Coca-Cola Zero Sugar. Der fiktive Fußballstar ist seit dem Vorgängerteil Fifa17 Part der Erfolgsreihe von EA Sports. In Fifa18 führt ihn der interaktive Story-Modus nun zu den Topclubs der Welt. Als Teil der Geschichte unterschreibt Hunter mit Coca-Cola einen Vertrag als Testimonial für Coca-Cola Zero Sugar - Manuel Neuer lässt grüßen - und wird für den Konzern so zum ersten virtuellen Markenbotschafter.Die Kooperation mit EA Sports aktiviert Coca-Cola auch im "echten" Leben. Der Spot wird in den sozialen Netzwerken sowie auf digitalen Außenplakaten zu sehen sein - auch auf dem erst kürzlich enthüllten 3D-Billboard am New Yorker Times Square . "Dies ist eine spannende Innovation für unsere Marke. Der Trinkmoment im Spiel positioniert Coca-Cola nahtlos an der Schnittstelle von Gaming und Marketing im beliebtesten Franchise-Sportspiel der Welt", sagt, Vice President of Entertainment, Ventures & Strategic Alliances."Es ist großartig, Teil dieser einzigartigen Zusammenarbeit zu sein, der ersten ihrer Art", ergänzt, Head of Global Brand Partnerships für Electronic Arts. "Die Coca-Cola In-Game Integration lässt unsere Fans in das Leben eines bekannten Fußballstars und dessen vielfältige Möglichkeiten eintauchen." fam