Fallon London Deliveroo startet seine erste TV-Kampagne mit einer Hymne ans Essen

Deliveroo wirbt in seiner ersten TV-Kampagne mit der menschlichen Seite des Essens Foto: Deliveroo

In Deutschland sind Restaurant-Lieferdienste noch eine Nische, doch das könnte sich schnell ändern, wie Deliveroo in Großbritannien zeigt. Hier hat der Lieferdienst seine erste TV-Kampagne überhaupt gestartet. Mit dem von Fallon London kreierten Auftritt "Have Moments" will Deliveroo Essen als ein soziales Ereignis inszenieren und so ein hochwertiges Markenerlebnis vermitteln.