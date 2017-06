Facebook, Instagram & Twitter Diese User-Gewohnheiten sollten Marketer für Video-Ads im Social Web nutzen

In der Studie "The State of Social Video" hat Animoto herausgefunden, welche Gewohnheiten es in Sachen Video-Ads gibt Foto: Animoto

Wirken Werbespots auf Facebook? Glaubt man einer Umfrage der Videoproduktion Animoto, dann lautet die Antwort "ja". Satte 64 Prozent der Befragten geben an, dass sie durch einen Werbespot auf Facebook in ihrer Kaufentscheidung beeinflusst wurden. Die Umfrage deutet das Potenzial an, das Social Ads bieten - und liefert Erkenntnisse dazu, was Werbungtreibende bei Video-Werbung in den sozialen Netzwerken beachten sollten.