FCB West Wie die Jeans-Kultmarke Levi's Smartphone-Abstinenzler zusammenführt

Levi's - Sea of Blue



Bild: Intermate Mehr zum Thema Out-of-Home-Kampagne Wieso Levi's auf Berliner Billboards mit Snapchat-Content wirbt

Diesen bereits aus früheren Flights bekannten Storytelling-Ansatz setzen Levi's und die verantwortliche Agentur, beide mit Stammsitz in San Francisco, auch dieses Mal um. Auf einer Party haben ein junger Mann und eine junge Frau, beide in Denim gekleidet, Blickkontakt, weil sie die einzigen Gäste sind, die nicht auf ihren Smartphones herumtippen. Es folgt ein imaginäres Telefonat und schon kommt man sich näher - diesen Aspekt kennt man etwa aus der Duplo-Kampagne, die die Agentur Dojo vergangenes Jahr für Ferrero umgesetzt hat. Produziert hat "Sea of Blue", Regie führtenundEs ist der bereits vierte Spot der "Live in Levi's"Kampagne. Der umfangreiche Auftritt umfasst digitale und Social-Media-Plattformen sowie TV- und Printkanäle weltweit. Sein Debüt feierte der 60-Sekünder Mitte Februar während der Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles, nun folgt der weltweite Aufschlag. Den eigentlichen Spot flankiert Levi's mit zusätzlichem Video- und Bildmaterial über die Social-Media-Kanäle. Zu hören ist im Film der Song "Nothin' Like This" der Band. fam