FC Bayern München Beats by Dre bindet Alaba, Lewandoswki und Co. in "Be Heard"-Kampagne ein

Beats by Dre bindet Alaba, Lewandoswki und Co. in "Be Heard"-Kampagne ein

FC Bayern: Be Heard

Dabei gibt es praktisch eine Vorher- und eine Nachher-Version: Den ersten Spot postete Beats by Dre am Dienstag in den sozialen Netzwerken, wenige Stunden vor dem Champions-Legue-Spiel der Bayern gegen Arsenal London. Diese Version zeigt neben Spielern wie Robert Lewandowski, Thiago und David Alaba vor allem Fans, die sich auf die Brust schlagen - dieselbe Geste vollführten auch schon die US-Testimonials im Hauptspot der "Be Heard"-Kampagne.Am Dienstagabend schossen Lewandowski und Kollegen die "Gunners" mit 5:1 aus der Allianz-Arena. Einen Tag später folgte daher Version zwei des Spots, in der eine Torjubel-Szene ergänzt wurde. Im Hintergrund ist "Seven Nation Army" zuhören, das auch im Stadion nach einem Bayern-Tor ertönt. Zu dem Video postete der FC Bayern auf seiner Facebook-Seite den Satz: "Was für ein Statement!"Seit etwas mehr als einem Jahr ist Beats by Dre offizieller Sponsor des FC Bayern München . Damit hat die Marke das Recht, Spieler des deutschen Rekordmeisters für die eigene Kommunikation einzusetzen. ire