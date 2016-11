FC Barcelona Rakuten wird ab 2017 Hauptsponsor

Der FC Barcelona hat einen neuen Hauptsponsor gefunden. Ab der kommenden Saison sponsert der Online-Shop Rakuten den Fußballclub und tritt damit die Nachfolge von Qatar Airways an. Ab 1. Juli 2017 wird das Logo des japanischen Konzerns auf den Spielertrikots zu sehen sein.

Der Vertrag hat eine Mindestlaufzeit von vier Jahren und kann zusätzlich um eine Saison verlängert werden. Der offiziellen Pressemeldung zufolge erhält der katalanische Club 55 Millionen Euro pro Jahr. Wo genau das Firmenlogo noch zu sehen sein wird, ist laut einem Sprecher von Rakuten noch nicht beschlossen.Rakuten selbst sieht sich als "erster weltweiter Innovations- und Entertainment-Partner des FC Barcelona". Auch andere Tochterunternehmen des hierzulande weniger bekannten E-Commerce-Giganten werden damit in die Partnerschaft mit eingebunden. Die Messaging-App "Viber" wird beispielsweise als offizieller Kommunikationskanal des Fußballclubs genutzt., Vorsitzender von Rakuten, möchte innovative Lösungen und Serviceangebote für Fans, Mitglieder und Spieler anbieten. Die technologischen Möglichkeiten des Unternehmens in den Bereichen Messaging, Drohnen, E-Commerce oder künstlicher Intelligenz sollen ausgeschöpft werden.Seit 2013 zierte das Firmenlogo von Qatar Airways die Barca-Shirts. Zum 30. Juni 2017 läuft dieser Vertrag nun aus, der dem Fußballverein 35 Millionen Euro pro Jahr bescherte. Die Spieler waren eine Zeit lang ohne Aufdruck bei Spielen aufgelaufen, nachdem Barcelona aufgehört hatte, die Organisation Unicef auf der Brust zu bewerben.Zuletzt hatte der Verein seinen Ausrüstervertrag mit Nike vorzeitig um neun Jahre verlängert. Zwischen 2018 und 2026 erhält der FC Barcelona dadurch jährlich 150 Millionen Euro. Der Club ging bisher in der spanischen "La Liga" sowie fünf Mal bei der Uefa Champions League als Sieger hervor. Für den Online-Shop sind Sportsponsorings nichts Neues: Rakuten gehört der "Vissel Kobe Football Club", einer Mannschaft der J-Liga. 2004 wurden die "Tohoku Rakuten Golden Eagles" gegründet. Das professionelle Baseball-Team gewann die Japan Series 2013. kn