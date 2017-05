Ex O2-Marketer Deutsche Bank holt Tim Alexander als Chief Marketing Officer

Die Deutsche Bank bekommt einen neuen weltweiten Marketingchef. Anfang Juli heuert Tim Alexander bei dem Finanz-Riesen an. Bei dem Frankfurter Konzern übernimmt er eine Herkulesaufgabe: Als Chief Marketing Officer wird Alexander die globale Kommunikation für das Privat- und Firmenkundengeschäft des Konzerns übernehmen. Seine wichtigste Mission dürfte es sein, das nach diversen Skandalen angekratzte Image des Unternehmens wieder aufzupolieren.



