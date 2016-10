Eurobest 2016 Heineken ist Advertiser of the Year

Ritterschlag für Heineken: Die niederländische Biermarke wird beim diesjährigen Eurobest Festival als Advertiser of the Year ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigt die Jury die durchaus sehenswerte Bilanz des Unternehmens bei dem Werbefestival. Seit 2008 hat Heineken beim Eurobest 37 Trophäen mit nach Hause genommen, darunter drei Grand Prix.

Unternehmen ausgezeichnet, die besonders stark für innovatives Marketing und Kreativität stehen. "Das Unternehmen implementiert Kreativität in allen Geschäftsbereichen und arbeitet kontinuierlich mit Innovationen und Experimenten an der Performance-Verbesserung", begründet Festival-Direktorin

Mit der Auszeichnung beim Eurobest Festival setzt Heineken seinen kreativen Höhenflug fort. Beim Werbefestival in Cannes hatte das Unternehmen in diesem Jahr 41 Löwen gewonnen - darunter auch einen Grand Prix in der Kategorie Creative Effectiveness. Im vergangenen Jahr war Heineken in Cannes als Creative Marketer of the Year ausgezeichnet worden.Nun kommt beim Eurobest Festival, das vom 30. November bis 2. Dezember in Rom stattfindet, ein weiterer begehrter Branchenpreis dazu. Als Advertiser of the Year werden bei dem FestivalLouise Benson die Entscheidung der Jury. Dies sei genau das, wofür Eurobest stehe, so Benson weiter. mas