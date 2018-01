"Erhebliche Irritationen" Warum die Deutsche Bahn ihren albernen Spermien-Spot zurückzieht

Ob der Spot der Deutschen Bahn ein Revival feiert, ist noch unklar © Deutsche Bahn

Mit dem von Ogilvy & Mather kreierten Werbespot zum angeblich "fruchtbarsten Tag des Jahres" wollte die Deutsche Bahn gleich zum Jahresbeginn einen Viralhit landen und nebenbei möglichst viele Paare dazu animieren, am 8. Januar "mal wieder zusammenzukommen" - am besten mit der Deutschen Bahn, versteht sich. Doch das Commercial, in dem sich als Spermien und Eizellen verkleidete Darsteller auf ihren großen Tag vorbereiten, entpuppt sich als Rohrkrepierer. Nach nicht einmal einem Tag hat der Konzern den Spot vom Netz genommen.