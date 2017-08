"Erfrischend dunkel" Köstritzer meldet sich mit neuem Claim im TV zurück

Köstritzer TV Spot 2017

Mit dem neuen TV-Spot wollen die Marke aus der Bitburger Braugruppe und die Berliner Agentur Mackat die Symbolik der letzten Kampagne aufgreifen und weiterentwickeln. Dennoch ist bei dem neuen Auftritt vieles anders: Während seit 1999 stets Testimonials im Fokus standen, die in einer Bar auf dem Klavier den Köstritzer-Markensong zum Besten gaben (siehe unten), kommt der neu interpretierte Track "The Magic of Black" diesmal vom Band - hat aber immer noch großen Wiedererkennungswert. In dem 20-Sekünder trinken zwei junge Männer und eine junge Frau ihr frisch gezapftes Köstritzer in dem bekannten Bar-Setting. Nach dem ersten Schluck überrascht die Protagonistin mit einem "Bierbart", auf den sie von den beiden Männern aufmerksam gemacht wird - und mit einer lässigen, ja sogar beinahe akrobatischen Geste reagiert."Besonders den überraschenden, erfrischenden Charakter der dunkleren Köstritzer-Biere möchten wir in derKampagnenweiterentwicklung betonen. Der neue Claim 'Erfrischend dunkel' unterstreicht das", sagt, CEO von Mackat. Die Kampagne ist seit dieser Woche auf reichweitenstarken TV-Sendern zu sehen. Flankierend kommen Online-Maßnahmen zum Einsatz. Zudem sind weitere Spots fürs TV und Kino geplant.Bei Mackat zeichnen(CD Text),(CD Art),(Copy) sowie(AD) für die Kreation verantwortlich. Auf Seiten von Köstritzer sind(Leiter Marke),(Senior Brand Manager) und(Brand Manager) zuständig. Produziert wurde der Spot vonin Berlin, Regie führte. Die Musik kommt vonin Hamburg. Das Kampagnenmotiv fotografierte. tt