Em-Eukal Jetzt werden neben den Bonbons auch die Drops gelutscht

Szene aus dem Em-Eukal-Spot © Dr. C. Soldan

Em-Eukal setzt seine TV-Kampagne weiter fort. Hersteller Dr. C. Soldan bewirbt aktuell vor allem die Gummidrops, die der Mittelständler 2014 zum ersten Mal gelauncht hatte. Mit dem Auftritt will das Familienunternehmen Dr. C. Soldan die Aufmerksamkeit für die Em-Eukal Gummidrops weiter erhöhen.