Quadratisch. Magisch. Gut. Ritter Sport bezaubert Einhorn-Fans mit Glitzer und Regenbogen-Schokolade

Die Packung in Rosa und mit viel Glitzer, die Schokolade selbst bunt wie ein Regenbogen - keine Frage: Mit der Limited Edition "Einhorn" hat Ritter Sport den Geschmack dieser speziellen Zielgruppe genau getroffen. Zum Verkaufsstart ist der Server des Schokoladenherstellers prompt zusammengebrochen. Die Chancen, dass das zweite Crowdsourcingprojekt ähnliche erfolgreich verläuft wie bei der Premiere mit, stehen entsprechend gut. Den Launch begleitet Ritter Sports Social-Media-Agentur Elbkind mit einer Influencer-Kampagne in ausgewählten Blogs.

Die Inspiration zur neuen Sorte lieferten die Fans (Bild: Pinterest)

Die Messlatte für die neue Einhorn-Schokolade hängt hoch. Denn als Ritter Sport im April dieses Jahres seine "Äffle & Pferdle – Hafer + Banane" Limited Edition präsentierte, war die Produktion schon zum Verkaufsstart dank zahlreicher Vorbestellungen fast ausverkauft. Und das wohlgemerkt bei einem regional angelegten Pordukt, das von der Begeisterung für die klassischen Werbefiguren Äffle & Pferdle des ARD-Senders Südwestfunk lebte.Nun testet Ritter Sport mit "Einhorn", ob seine Crowdsourcing-Plattform SortenKreation.de im April nur einen Zufallstreffer landen konnte oder ein zuverlässiger Lieferant für exzentrische Produtkthemen ist. Angesprochen werden sollen alle jungen Einhorn-Fans, Erwachsene mit Kindheitserinnerungen zu selbigem Thema sowie Leute, die durch den aktuellen Einhorn-Trend angezogen werden, sagt Produktmanagerin Meike Heitker: "Mit der Einführung der neuen Limited Edition ,Einhorn' stellen wir zum einen die Innovationskraft von Ritter Sport als auch unsere Vorreiterrolle in Sachen Trend in den Vordergrund. Zum anderen schaffen wir eine große Reichweite sowie Viralität, welche die Markenfaszination vergrößert und auch die genutzten Absatzkanäle stärkt."Wesentliche Inspiration für das neue Produkt ist die Fan-Fake-Sorte "Einhorn-Glitter", die noch mit der eher schwer zu reproduzierenden Zutatenmischung "Regenbogen-Aroma mit Glitzerpups" auftrumpfte. Nachdem die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Herstellers eine tatsächlich machbare Rezeptur für das Thema inklusive entsprechendem Packaging entwickelt hatte und Elbkind mit einer Potenzialanalyse die wirtschaftliche Relevanz des Themas nachgewiesen hatte, konnte die Produktion der Limited Edition beginnen.Vielsagend ist dabei, dass auch die neue Limited Edition ausschließlich über den Ritter-Sport-Online-Shop und die beiden Ritter-Sport-Shops in Berlin und Waldenbuch erhältlich sein wird. Denn anders als bei der ersten regional geprägten Limited Edition ist beim Kultthema "Einhorn" durchaus ein breites Käuferpotenzial im stationären Handel vorstellbar. Dass sich Ritter Sport trotzdem gegen eine breite Listung entschieden hat, könnte ein Indiz dafür sein, dass der Schokoladenhersteller eine langfrisitge Strategie verfolgt, um über eine eigene Online-Vertriebsschiene den direkten Kontakt zu den Kunden zu stärken und gleichzeitig die Abhängigkeit von den großen Handelskonzernen zu verringern.Bei der begleitenden Einführungskampagne setzt Elbkind stark auf den Aktionshashtag #glittersport, der auch auf der Verpackung zu finden ist. Alle User, die eine "Einhorn"-SortenKreation eingereicht haben, bekommen eine Tafel der neuen Limited Edition als Dankeschön zugesendet. Des Weiteren werden im Rahmen der Influencer-Kampagne ausgewählte Blogger die neue Einhorn-Schokolade testen und ihrer Community präsentieren. Zusätzlich werden mehrere Facebook-Seiten benachrichtigt, die rund um die Themenwelt Einhorn posten und berichten. Der Launch des Produktes wurde zudem als Facebook-Veranstaltung von Ritter Sport selbst angekündigt, ohne der Community direkt preiszugeben, was die Schoko-Fans erwartet. Ein Gewinnspiel für die Verlosung einer einmalig produzierten 500g-Tafel der Limited Edition "Einhorn" ist innerhalb der Ritter-Sport-Community geplant. cam