Elbkind-Kampagne Ritter Sport macht Youtuber Simon Unge zum veganen Produkttester

Markenfit: Der Veganer Simon Unge testet die veganen Ritter-Sport-Produkte Foto: Screenshot: Youtube/Ungespielt

An Plakatwänden, Bahnhöfen und in Social Media ist Ritter Sport regelmäßig unterwegs - nun steigt das Traditionsunternehmen aus Waldenbuch auch ins Influencer Marketing ein. Um die beiden neuen veganen Sorten "Dunkle Voll-Nuss Amaranth" und "Dunkle Mandel Quinoa"zu promoten, holten der Kunde und die betreuende Agentur Elbkind den Youtuber Simon Unge ins Boot und luden ihn in den Ritter-Sport-Flagshipstore Bunte Schoko Welt nach Berlin ein.