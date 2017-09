EiszeitNehmen Wie McDonald's mit den Lochis das Influencer-Storytelling auf die Spitze treibt

So wirbt Heiko Lochmann auf seinem Instagram-Profil - der Post ist als "Bezahlte Partnerschaft" und mit dem Hashtag "'Werbung" gekennzeichnet (Bild: instagram.com/heikolochmann) #EiszeitNehmen" war dabei allerdings noch keine gemeinsame Aktion. Mit der Vorstellung der Eis-Kreation kam die Kooperation gestern beim Launch-Event in einer Münchner McDonald's-Filiale zu ihrem Höhepunkt. Der Premieren-Ausgabe durch die Brüder und ihrem anschließenden Akustik-Konzert wohnten Hunderte Fans bei.

„Dieses Video enthält eine bezahlte Produktplatzierung von McDonald's Deutschland. Dieses Video ist, unserer Meinung nach, keine Dauerwerbesendung und demnach auch nicht als solche gekennzeichnet. Definitiv ist es aber keine Schleichwerbung. #werbung“ Die Lochis Teilen

Die Lochis - "Unser eigenes Eis bei McDonald's!?"

ie für 'Die Lochis' zuständige Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) prüfe den Fall". fam

Seit gestern ist es bei McDonald's erhältlich, das Eis mit dem etwas sperrigen Namen "McFlurry Crazy Pop by Die Lochis". Kreiert hat es die Fastfood-Kette gemeinsam mit den Influencern, den 18-jährigen Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann, mit denen McDonald's schon früher punktuell zusammengearbeitet hat. So groß und von langer Hand geplant wie die Kampagne "Schon vor Monaten führten Die Lochis bei vielen Posts den Hashtag "#EisGönnen" ein, mit dem sie sich als Eisfans inszenierten - diese Entwicklung hat der G+J-Titel Neon nachgezeichnet. Als McDonald's zum Kinostart von "Ich - Einfach unverbesserlich 3" im Juli ein Minions-Eis launchte, nahmen die Brüder vermeintlich erstmals Kontakt zu dem Fastfood-Unternehmen auf und dokumentierten dies wenig später mit einem (gescripteten) Video bei Youtube. Der knapp 16-minütige Clip weist bereits auf die bezahlte Zusammenarbeit mit McDonald's hin. In der Videobeschreibung heißt es:

„Dieses Video enthält eine bezahlte Produktplatzierung von McDonald's Deutschland. Dieses Video ist, unserer Meinung nach, keine Dauerwerbesendung und demnach auch nicht als solche gekennzeichnet. Definitiv ist es aber keine Schleichwerbung. #werbung"

Der Film "Unser eigenes Eis bei McDonald's!?" (1,1 Millionen Views), bei dem Die Lochis die vermeintliche Guerilla-Kontaktaufnahme sowie ihren "unangekündigten" Besuch in der Münchner McDonald's-Zentrale inszenieren, und der Nachfolger-Clip "McDonald's-Boss probiert unser Eis" (1,2 Millionen Views) Ende August waren übrigens die beiden erfolgreichsten Videos des Bruderpaars in den letzten vier Monaten.

In der Zwischenzeit posteten die Zwillinge regelmäßig Updates zu ihrem Streben nach dem eigenen McDonald's-Eis, zum Hashtag "EisGönnen" gesellte sich "#EiszeitNehmen". Ende August erfolgte dann die offizielle Bestätigung. Allerdings kennzeichneten Die Lochis nicht jeden Instagram-Post korrekt als Werbung. Vor dem Hintergrund, dass der Drogeriehändler Rossmann jüngst genau dafür wegen Schleichwerbung verurteilt wurde, ein durchaus überraschender Fakt. Denn Werbungtreibender und Influencer bewegen sich bei der Kampagne "#EiszeitNehmen" auf sprichwörtlich dünnem Eis. Schon Ende August schrieb Neon: "Die für 'Die Lochis' zuständige Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) prüfe den Fall".