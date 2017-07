Einhorn-Kleidung Sprüche-Seite bringt mit Zalando erste Fashion-Kollektion heraus

Ein bewegendes Zitat, ein lustiger Spruch oder ein kurioser Fakt - dazu ein passendes Hintergrundbild: fertig ist der klickträchtige Post. Mit dieser Social-Media-Strategie feiern mittlerweile einige Facebook- und Instagram-Seitenbetreiber große Erfolge. Wie beispielsweise "Visual Statements", die hierzulande zu einer der reichweitenstärksten Sprüche-Seiten gehört und nun sogar ihre erste Fashion-Kollektion auf den Markt bringt. Heute startet auf der Seite zudem der erste Bewegtbild-Spot der Lern-Plattform Babbel.

Bei "Visual Statements" handelt es sich um einen der größten sogenannten "Social Publisher" in Deutschland. Täglich posten die Macher auf Facebook und Instagram Bilder mit Sprüchen und verzeichnen damit nicht selten virale Hits. Zu lesen ist dort dann beispielsweise: "Ich will auch mal kompliziert sein, ohne sofort aufgegeben zu werden" oder "Wer plant, ist nur zu unkreativ zum Improvisieren" - jeweils mit einem passenden Hintergrundbild.

Visual Statements: Die Motive der Unicorn-Gang-Kampagne

Visual Statements: Die Motive der Babbel-Kampagne

Babbel-Kampagne auf Visual Statements

Und diese Strategie hat offenbar Erfolg: Eigenen Angaben zufolge erreicht "Visual Statements" monatlich über 20 Millionen Menschen und mehr als 50 Prozent aller Millennials. Zudem zähle man im Monat durchschnittlich 8 Millionen Interaktionen. Dabei ist die Seite noch relativ jung: 2014 wurde sie vonin Freiburg gegründet und wird heute neben Böckenförde auch vonmit einer weiteren Niederlassung in Berlin geführt. Damals begann alles als Hobby, heute ist es auch ein Riesen-Geschäft.Die Seite ist nämlich mittlerweile auch für Marken interessant geworden. Mit dem Label, einer Modemarke der Zalando-Tochter zLabels, startet "Visual Statements" nun eine eigene Kollektion, die auf den Namen "Unicorn-Gang" hört und an Millennials adressiert ist. Die Jacken, Shirts, Pullover und Caps werden exklusiv auf Zalando und im Shop von "Visual Statements" vertrieben. Das Ziel: Die User aus den sozialen Netzwerken in den Shop locken. "Unicorns sind schon seit zwei Jahren fester Bestandteil unseres Contents: 2015 testen wir das Sujet über Facebook und Instagram, 2016 veranstalteten wir die Wahl der ersten Miss Unicorn und nun verlängern wir das Thema in den Fashion-Bereich", so Kerstin Schiefelbein.Mit dem Vertrieb hat Schiefelbein und ihr Team bereits einige Erfahrung gesammelt. Seit einigen Jahren schon produzieren und vertreiben die Berliner T-Shirts mit den viralsten Sprüchen von "Visual Statements". Mit der ersten Fashion-Kollektion gehe das Unternehmen nun den nächsten Schritt in Richtung einer Lifestyle-Brand, die in Zukunft häufiger im Mode-Umfeld zu finden sein werde, so Schiefelbein."Visual Statements" ist längst nicht die einzige Sprüche-Seite auf Facebook, Instagram und Co, die mit großen Reichweiten auf sich aufmerksam macht. "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder" kommt etwa auf 350.000 Facebook-Likes, "Faktastisch" - ein Pendant mit kuriosen Fakten - verzeichnet sogar mehr als 3,5 Millionen Gefällt-mir-Angaben. Letztere hat mittlerweile ein großes Business etabliert, verdient etwa Geld durch Werbevermarktung auf Youtube (knapp 760.000 Abonennten) oder durch die Verkäufe einer eigenen Buch-Reihe.Auf "Visual Statements" ist mittlerweile auch die Plattform Babbel aufmerksam geworden, auf der Nutzer verschiedene Sprachen im Selbststudium lernen können. Seit einigen Tagen bereits und bis zum 8. August schaltet Babbel auf der Facebook-Seite von "Visual Statements" eine Kampagne, allein das erste Motiv habe auf eine organische Reichweite von über eine Million User erreicht, heißt es. Neben den statischen Motiven kommt heute sogar ein erster Werbespot dazu. ron