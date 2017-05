Eilles Kaffee Havas nimmt zum Debüt Youtube- und Facebook-Werbung auf die Schippe

Eilles Kaffee - Coffee to stay

Eilles Kaffee - Dranbleiben

Eilles Kaffee - Voller Genuss in Rekordzeit

Im Zentrum der neuen Markenpositionierung steht der Claim "Gutes bleibt". Havas und Eilles folgen damit einem Trendthema der modernen Zeit: "Es geht in unserer Kampagne um Entschleunigung und die Auszeit von der Hektik des Alltags. Ein Thema, das im Moment viele Menschen bewegt", erkläutert, CCO von Havas Düsseldorf und auch Regisseur der Spots. Passend dazu hat die Agentur den Hashtag "#coffeetostay" entwickelt. Dieser wird auch in einem der insgesamt sechs Commercials (Produktion:) zum zentralen Anker.Die anderen Filme nehmen unter anderem die Eigenheiten von Werbung bei Youtube und Facebook auf die Schippe. Im Spot "Dranbleiben" fragt Vater Friedrich von Thun seinen Sohn Max, was denn passiere, wenn die Zuschauer ihre 20 Werbesekunden überspringen würden. In einem anderen Spot (siehe unten) thematisieren die Werbebotschafter humorvoll die Nutzungsgewohnheiten von Videos bei Facebook. Die Kampagne läuft bis September im TV, Online, Social Media, Print und am PoS. Die Mediaplanung verantwortet. fam