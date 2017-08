Edeka-Filiale Wie dieser Supermarkt ein Zeichen gegen Ausländerfeindlichkeit setzt

Die Regale sehen aus wie auf Cuba", kommentierte ein Nutzer auf Twitter ironisch.

Edeka in Hamburger Hafencity macht Aktion gegen Rassismus. #saynotoracism pic.twitter.com/S3puFdn62g — Sven (@opendev) 19. August 2017

“Tag der Vielfalt.” EDEKA verkauft nur deutsche Produkte. Die Regale sehen aus wie auf Cuba. pic.twitter.com/MGYlectTRH — Holger Krupp (@_holger) 19. August 2017

Was tatsächlich hinter der Aktion steckt, ließ sich bislang nicht klären. Filialinhaber Markus Böcker wollte sich auf Nachfrage von HORIZONT Online nicht äußern und bat stattdessen darum, am Dienstag noch einmal anzurufen. Die Edeka-Zentrale in Hamburg ließ eine schriftliche Anfrage bislang unbeantwortet.

Kluge Aktion zum Nachdenken/Innehalten: Edeka-Filiale schmeißt alle ausländischen Waren aus dem Regal. Sieht mau aus https://t.co/ujRapS9yJ7 — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 20. August 2017

So ist man letztendlich aufs Spekulieren angewiesen. Die naheliegendste Erklärung: Hier hat jemand ziemlich kreativ gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit demonstriert. Jedenfalls bekommt das Thema große Aufmerksamkeit: Auf Facebook erhalten die Filialbetreiber viel Lob und Zuspruch, auch auf Twitter gibt es Unterstützung, etwa von der rheinland-pfälzischen CDU-Chefin Julia Klöckner.





Bereits im Juli bekam Edeka viel positive Publicity, nachdem das Unternehmen auf sympathische Weise auf ein Plakat beim G20-Gipfel in Hamburg reagiert hatte. Der Hamburger Andre Kramer hatte sich durch Demonstranten und Polizisten einen Weg gebahnt, in der Hand in Pappschild mit der Aufschrift: "Ich bin Anwohner und gehe nur kurz zu Edeka - Danke". Edeka bot Kramer auf Facebook anschließend an, ihm seine Lebensmittel einfach nach Hause zu liefern - und erntete dafür viel Applaus.

Dass man mit einer solchen Aktion auch weniger offene Nutzer anlockt, lässt sich wohl nicht vermeiden. Einer der Stänkerer ist etwa der AfD-Politiker Marcus Pretzell: "