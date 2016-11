Ebay vor Apple Das sind die beliebtesten Marken im deutschsprachigen Social Web

mehr als zwölf Millionen Social-Media-Beiträge zu 1.000 Marken ausgewertet.

Bewertet wurden Aussagen zu den Kategorien Preis, Service, Qualität und Ansehen.

Das Ranking im Detail:

Am besten schneidet dabeiab. Der Online-Händler konnte sich gegenüber dem Vorjahr, als lediglich Platz 22 heraussprang, deutlich verbessern und verdrängt den Vorjahressiegerauf Platz 2. Den dritten Platz erobert- mit einer Verbesserung um satte 33 Plätze. Der Lebensmittel-Discounter hat seine Marke in den vergangenen 12 Monaten deutlich aufpoliert und punktet sicherlich nicht zuletzt durch seine charmante Social-Media-Kommunikation . Mitundschaffen zwei Lidl-Konkurrenten einen ähnlich großen Sprung. Platz 5 bzw. Platz 11 im Gesamtranking ist der Lohn.Großer Verlierer des Rankings ist aber eindeutig. Die Marke stürzt von Platz 3 im Vorjahr auf Rang 15 ab. Allerdings kann man sich fragen, ob ein Unternehmen, das in erster Linie kostenlose Internet-Plattformen zur Verfügung stellt, in Kategorien wie Service und Preis überhaupt bewertet werden bzw. mit Händlern wie Rewe, Rossmann, Lidl oder Amazon verglichen werden kann. Um hier Vergleichbarkeit herzustellen, hat Faktenkontor zunächst brachenbezogene Benchmarks definiert und die einzelnen Branchen nivelliert. Erst danach folgte der Vergleich der verschiedenen Marken untereinander.A propos: Der Versandhandels-Riese verliert im Vergleich zum Vorjahr vier Plätze und bekleidet nunmehr Rang 6. ire