E-Sports Pringles wird Sponsor der ESL

Immer mehr Unternehmen erkennen das wachsende Potenzial von E-Sports und treten mit ihren Marken in dem jungen, dynamischen Werbeumfeld auf. Jüngstes Beispiel: Pringles. Die Chips-Brand aus dem Hause Kellogg macht fortan gemeinsame Sache mit der Electronic Sports League (ESL).



Auftakt der Kooperation wird das Mega-Event ESL One sein, das am 28. Oktober in Hamburg stattfindet. Dabei handelt es sich um ein Turnier des Fantasy-Strategiespiels "Dota 2", das mit einem Preisgeld von über einer Million Euro dotiert ist. Pringles soll in erster Linie mit mehreren Aktivierungsmaßnahmen bei dem Event präsent sein. So stellt die Marke einen Gaming-Bereich für die Teams sowie eine eigene Public-Viewing-Area. Bei der ESL One läutet auch Mercedes-Benz sein Sponsoring bei der ESL ein "Wir haben mit großer Spannung die bisherige Entwicklung des E-Sports verfolgt und sind überzeugt, mit der ESL den idealen Partner für unseren Einstieg in dieses rasant wachsende Segment gefunden zu haben", sagt, Senior Brand Manager Snacks Northern Europe bei Kellogg. "Ob alleine, mit Freunden oder wie hier bei einem Turnier – Snacken und Gaming gehören für viele einfach zusammen. In Hamburg können sich die E-Sports-Fans unter anderem auf eine interaktive Area freuen und wir sind schon ganz gespannt darauf, die Community einmal Face to Face und in Aktion kennen zu lernen."Eingefädelt wurde der Deal vonDie Sportmarketing-Agentur legt einen immer stärkeren Fokus auf Sponsoring- und Vermarktungsprojekte im Boomfeld E-Sports: "Dass wir die ersten Schritte von Pringles im E-Sports begleiten dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Es sind Marken wie Pringles mit einer so großen Symbol- und Strahlkraft, die den E-Sports in seiner Faszination und Entwicklung stärken werden", so, Partner bei der Hamburger Agentur. tt