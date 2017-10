E-Commerce Ebay geht Partnerschaft mit Thalia ein

Die Ebay-Niederlassung in Berlin Foto: Ebay

Die Online-Handelsplattform Ebay geht eine Kooperation mit der Buchhandels-Kette Thalia ein und stärkt sich damit gegen den großen Konkurrenten Amazon. In einem ersten Schritt der strategischen Partnerschaft bietet Ebay seinen Premium-Kunden die Möglichkeit, das neue E-Book-Abo "Tolino Select" von Thalia für sechs Monate als Service zu nutzen, kündigte das Unternehmen am Freitag an. Geplant sei, Ebay-Premium-Kunden künftig Zugang zu den E-Books von Thalia zu bieten. Beim Premium-Angebot von Ebay werden knapp 20 Euro im Jahr für zusätzliche Services wie schnellere Lieferungen oder unbegrenzte Rücksendungen fällig.