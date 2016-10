Duracell Der Hase hoppelt wieder im deutschen TV

Duracell-Werbung im TV - das war fast schon Kult. Jetzt kehrt die Marke nach zehn Jahren wieder in die deutschen Werbeblöcke zurück - in Kooperation mit Disney.

Hans Christian Andersen orientiert. Der Hase begleitet Olaf auf seiner Reise und bringt so Kinderaugen zum Strahlen. Die Botschaft dahinter: Mit den Batterien von Duracell halten die Spielkameraden aus Filmen wie "Eiskönigin" oder aus "Cars" länger durch. Duracell "

Mit dem Spot, der auch im Internet zu finden ist, will die ehemalige Procter & Gamble-Marke daher zwei Dinge erreichen: Die Leistungsstärke ihrer Batterien demonstrieren und in den Bekanntheitsaufbau investieren. Seit 2014 gehört Duracell zu

Berkshire Hathaway, die Investmentfirma von

Warren Buffett. 6,4 Milliarden US-Dollar hat die Investmentlegende für die Batteriemarke auf den Tisch gelegt als Prcoter & Gamble sein Markenportfolio bereingen wollte.



Die Kreation für die Kampagne stammt von Grey London.

Gealtert ist er nicht. Er sieht etwas anders aus. Aber sonst läuft und läuft er wie in alten Tagen. Der Duracell-Hase kehrt in die Werbeblöcke der TV-Sender zurück. Grund für das Comeback, das offiziell Mitte November stattfindet, ist eine Kooperation mit dem Disney-Blockbuster "Die Eiskönigin - Völlig Unverfroren".Im Mittelpunkt steht Schneemann Olaf, einer der beliebtesten Charaktere aus dem Disney-Film, der sich an dem Märchen "Die Schneekönigin" vonFür Duracell ist diese TV-Kampagne ein bedeutender Schritt", erklärt, Geschäftsführer Duracell Nordeuropa. „Die Zusammenarbeit mit Disney ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte. Modernes Spielzeug sollte möglichst in vollem Umfang funktionieren und darf nicht schon gleich wieder den Geist aufgeben – sonst landet es schnell ungeliebt in der Ecke."Der Werbespot wird auch in Österreich zu sehen sein und soll das Engagement von Duracell in der deutschsprachigen Region betonen. In den nächsten Wochen könnten weitere Filme folgen. Man wird dem Hasen, der seit 1973 das Herz der Marke ist, wieder häufiger begegnen. mir