Drogeriemarkt-Offensive Amazon attackiert DM, Rossmann und Co

Der Onlinehändler Amazon baut sein Geschäft mit Drogeriewaren einem Pressebericht zufolge kräftig aus. Der US-Konzern plane, zum Jahreswechsel europaweit ein Basissortiment an Eigenmarken einzuführen. Dies berichtet die "Lebensmittel Zeitung" unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Drogerieketten wie DM und Rossmann könnten in diesem Zusammenhang ähnlich reagieren. dpa

Neben Windeln und anderen Hygienepapier-Artikeln sei auch von Babynahrung und Körperpflege-Produkten die Rede. Vorangetrieben werden solle die Offensive von einem-Team in Luxemburg. Für eine Stellungnahme warnicht zu erreichen.Zielgruppe seien vor allem junge Familien, deren Konsumverhalten ohnehin zum bisherigen Abo-Modell vonpasse. Bei der Preisgestaltung wolle sich der Konzern zwischen Marke und dem Einstiegssegment orientieren. Zudem erwäge, sich auch mit Eigenmarken bekannter Händler wie Aldi oder Rossmann beliefern zu lassen. Gerade im Bereich Babynahrung und Windeln verspreche sich das Unternehmen, von dem hier bereits aufgebauten Kundenvertrauen zu profitieren.Die Hersteller brächte das allerdings in eine schwierige Lage. Denn die Belieferung des Online-Konkurrenten ist so manchem stationären Einzelhandelsunternehmen ein Dorn im Auge. So hatte Lidl erst kürzlich gedroht, Lieferanten von AmazonFresh, dem Lebensmittel-Lieferservice von, teilweise auszulisten. Die dominierenden