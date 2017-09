Drogeriekette Wieso Rossmann auf Influencer Marketing setzt

Bild: Screenshot Instagram/@mein_rossmann Mehr zum Thema Influencer Marketing So reagiert Rossmann auf das Schleichwerbe-Urteil von Celle

Ist die Disziplin gekommen, um zu bleiben? Ganz klar ja, sagt: "Influencer Marketing ist kein kurzfristiges Phänomen, das schnell wieder verschwinden wird - speziell im Beauty-Segment", so die Rossmann-Marketerin. Sie indentifiziert dabei drei Spielarten: Die einfache Produktplatzierung im Channel des Influencers (für die Rossmann jüngst vom OLG Celle verurteilt wurde), eine tiefere Content-Kreation über einen längeren Zeitraum hinweg und eine echte Kollaboration mit dem Influencer - mit dem Ziel, gemeinsam Produkte zu entwickeln."Wir wollen mit unseren Influencern eine Langzeitbeziehung eingehen", sagt Czora - das Stichwort lautet also Influencer Relations statt bloßer Platzierung. Rossmann engagiert sich verstärkt in der Szene, kooperiert etwa mitund ist in diesem Jahr exklusiver Beauty-Partner des Lifestyle-Events Stylorama im November in Dortmund, die von dem P7S1-Multichannel-Network veranstaltet wird. Damit folgt Rossmann dem Vorbild des größten Wettbewerbers: Nur wenige Tage vorher findet in Berlin die Beauty-Messe "Glow by dm" statt.Nicht nur das Engagement bei der Stylorama, einem Event mit über 10.000 Besuchern, zeigt: Rossmann sieht beim Thema Influencer Marketing noch großes Potenzial. Aktuell entfallen auf die Disziplin, so Czora, "ein, vielleicht zwei Prozent" der Media-Spendings der Drogeriekette. Dieser noch vernachlässigbare Anteil werde laut der Marketingleiterin künftig aber deutlich steigen: "Wir werden hier definitiv mehr investieren." fam