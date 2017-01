Drinkstar Wieso die Sirup-Kultmarke Tri Top ihr Werbecomeback im Dschungelcamp feiert

Werbecomeback im Dschungelumfeld: Tri Top wirbt erstmals seit Jahrzehnten im TV Foto: RTL

Das RTL-Dschungelcamp macht es möglich: Nach rund 40 Jahren TV-Abstinenz feiert die Sirup-Marke Tri Top heute Abend beim Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ihr Comeback in der Fernsehwerbung. Der Getränkehersteller Drinkstar, seit Ende 2009 im Besitz der Tri-Top-Markenrechte, hat bei RTL-Vermarkter IP Deutschland ein Co-Sponsoring-Paket gebucht und will so den Kult-Sirup der 1960er und 1970er Jahre wieder ins Gespräch bringen.